Популярний український гуморист Сергій Притула поділився атмосферою на зйомках нового сезону шоу "Україна має талант"

Як пише Politeka.net, зйомки чергового сезону найголовнішого талант-шоу "Україна має талант" вже давно стартувати. Цього разу продюсери вирішила кардинально змінити і суддівський склад, і ведучого та навіть трохи оновити концепцію оцінювання. Так, новим ведучим шоу став Григорій Решетник, а крісла постійних суддів позаймали шоумен Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот. Також на кожен епізод до трійки суддів приєднується ще один член журі. Цього разу це була фехтувальниця Ольга Харлан.

У своєму Instagram Сергій Притула вирішив показати, як йому працюється на "Україна має талант" та "протролив" Ксенію Мішину. Так, Притула вирішив записати stories, що розізлило Мішину.

"Ну наша стабільна трієчка – Женя, я і дівчинка… не пам’ятаю, як звати. Аааа, Ксенія… Ну і звичайно окраса сьогоднішнього…", - почав жартувати Сергій.

Мішина його перебила і сказала, що вона сьогодні виклала таку ж сторіс, але подумала, що це грубо і видалила, а Притула її зараз просто "тролить".

"Вона сьогодні зранку зняла сторіс, де мене затролила дуже моцно, а потім подивилася, що це було дуже грубо і видалила. Я тебе за це хвалю, але я це сторіс не видалю, мені здається це дуже смішно", - пояснює Притула.

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