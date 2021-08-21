Ведуча Катя Осадча через добу після народження синочка вже мелькала перед телеекранами, причому при повному параді
Так, 37-річна зірка 19 серпня втретє стала мамою, подарувавши своєму чоловікові Юрію Горбунову ще одного сина. Щасливі батьки поки що думають над ім'ям дитини. А Катя ще звикає до нової ролі і змін у своєму графіку. Ведуча, судячи з усього не має наміру кидати роботу.
У себе в мікроблозі в Instagram Осадча виставила свіжі фото, показавши пересувну телестудію і зробивши анонс свого "Вечора прем'єр. Літньої серії", передає Politeka.net.
"Спасибі за таку неймовірну кількість привітань!!! ❤️ Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім'я 😇 і готуємося дивитися вже разом :) наш "Вечір прем'єр. Літня серія", адже малюк концерт чув, але не дивився 😂 Вже цієї неділі о 20:15 🥳 До зустрічі", - оголосила Осадча.
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Зірка постала з макіяжем і в світлій сукні, засвітивши фігуру через добу після пологів. На деяких кадрах вона тримала на руках новонародженого.
"У когось сніданок телевізійний, а у когось реальний😂", - йдеться в підписі.
Користувачі здивувалися стійкості ведучої, засипавши її компліментами в коментарях:
"Захоплююся вашою силою волі! День після пологів, а вже вигляд неймовірний і в робочому режимі! Мама року❤️👌"
"Супер жінка! Супер мама! Як завжди прекрасна!😍 😍 😍 я в захваті від вас🔥 🔥 🔥"
"Вже в екрані??? і з макіяжем - чудово!!!"
"Ви неймовірно красива 😍скільки в Вас світла!"
"Як ви покращали 😍 Нехай росте здоровим малюк❤️"
"Молодчина! Цариця всіх домашніх чоловіків 🔥 Браво, Катя! 🔥👏"
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