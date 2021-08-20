Співачка Крістіна Орбакайте засвітилася на відпочинку з чоловіком в Греції

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською співачкою. Також дівчина відома як дочка легендарної артистки Алли Пугачової. Христина ще в 2005-му році вийшла заміж за американського підприємця Михайла Земцова. У них є дочка - 9-річна Клавдія. Дівчина активно веде соціальні мережі ьа показує шанувальникам моменти з життя.

На цей раз на одній зі сторінок в Instagram з'явилися нові фото Христини і її чоловіка. Як відомо, подружжя відправилося на відпочинок на острів Міконос, в Греції.

На знімках вони відпочивають на пляжі. Христина в білому бікіні з квітковим принтом показує свою підтягнуту фігуру.

Користувачі иережі розділилися в думках, частина захопилася фігурою 50-річної співачки, а частина не бачила в цьому нічого особливого: "Вогонь фігури не бачу, але для її віку там все добре, целюліт як у всіх, в'ялість теж як у всіх. Відпочивають люди чого пристали", "Де там фігура?", "Каралевишная суперская Христина", "Красуня", "Фігура як фігура", "Нормальна фігура для її віку, зате натурально і без фотошопу, а то всі такі прям супер пупер! Себе поставте без фотошопу!".

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