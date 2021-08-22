Співачка Тіна Кароль обрадувала своїх слухачів довгоочікуваною подією, презентувавши незвичайний альбом
Реліз її альбому "Молода кров" відбувся 20 серпня, і став подарунком українцям до 30-річчя Незалежності. 36-річна зірка заспівала дуетом з молодими і перспективними виконавцями.
"У мене було кілька українських пісень, і я подумала: чому я буду знову співати одна? Потрібно краще "підпушити" когось із молодих і талановитих, показати їх багатомільйонній аудиторії. Я почула, що в цих піснях звучать саме ці голоси", - розповідала вона про ідею створення альбому "Молода кров".
Так, Кароль виконала пісні з сімома артистами: WELLBOY, L A T E X F A U N A, Юра Самовілов, Ivan NAVI, ALINA PASH, KAZKA і NIKITA LOMAKIN.
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Менш ніж за добу її альбом досяг небувалого успіху на пост-радянському просторі.
"Суперхітовий альбом "Молода Кров" очолив Apple Music Україна! Вітаємо Тіночку і всіх всіх всіх!", - йдеться на її фан-сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Користувачі бурхливо обговорюють тріумф:
"Альбом такої якості просто не міг пройти повз. Вітаю👏"
"Хто вміє підривати музичні платформи менше ніж за добу? Звичайно @_fantina на чолі з дівчинкою яка мріє сміливо і йде вперед незважаючи ні на що @tina_karol ✌️"
"Молодець! Тіна змогла об'єднати, здавалося не об'єднуване😍 👏 🔥"
"фантіна міць ❤️ заради Тіночки зробимо все ❤️ вітаю нас і вас ❤️"
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