Популярна актриса Анджеліна Джолі захопила фігурою в пікантному вбранні
46-річна актриса і фотомодель для мільйонів людей у всьому світі залишається зразком краси. Однак актриса не веде сторінку в соцмережі, де могла б радувати шанувальників новими кадрами. Тому шанувальники взяли це на себе, в Instagram можна знайти безліч фан-акаунтів, присвячених актрисі з яскравою зовнішністю.
На одній з фан-сторінок з'явився досить цікавий кадр: Анджеліна Джолі прогулювалася по морському узбережжю в легкій сукні на бретелях, яке було абсолютно мокрим і обліпило ефектні форми актриси.
Кадр викликав справжній фурор, що, втім, і не дивно.
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"Немов Ундіна», «Прекрасна, просто красуня», "Богиня", - писали в коментарях.
Відзначимо, останнім часом Джолі віддає перевагу стриманим нарядам, а то взагалі сукням-балахонам.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі в незвичайній сукні-балахоні влаштувала ризиковану зйомку на даху.
Також Politeka писала, що Джолі в блискучому балахоні заінтригувала прогулянкою по романтичній Венеції.
А ще Politeka повідомляла, що розповніла Джей Ло і Джолі без макіяжу приголомшили своїм непрезентабельним виглядом, Приходько не стрималася.