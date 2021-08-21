Популярна актриса Анджеліна Джолі захопила фігурою в пікантному вбранні

46-річна актриса і фотомодель для мільйонів людей у всьому світі залишається зразком краси. Однак актриса не веде сторінку в соцмережі, де могла б радувати шанувальників новими кадрами. Тому шанувальники взяли це на себе, в Instagram можна знайти безліч фан-акаунтів, присвячених актрисі з яскравою зовнішністю.

На одній з фан-сторінок з'явився досить цікавий кадр: Анджеліна Джолі прогулювалася по морському узбережжю в легкій сукні на бретелях, яке було абсолютно мокрим і обліпило ефектні форми актриси.

Кадр викликав справжній фурор, що, втім, і не дивно.

"Немов Ундіна», «Прекрасна, просто красуня», "Богиня", - писали в коментарях.

Відзначимо, останнім часом Джолі віддає перевагу стриманим нарядам, а то взагалі сукням-балахонам.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в незвичайній сукні-балахоні влаштувала ризиковану зйомку на даху.

Також Politeka писала, що Джолі в блискучому балахоні заінтригувала прогулянкою по романтичній Венеції.

А ще Politeka повідомляла, що розповніла Джей Ло і Джолі без макіяжу приголомшили своїм непрезентабельним виглядом, Приходько не стрималася.