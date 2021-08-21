У мережі з’явилися архівні фото 14-річної популярної співачки Тіни Кароль

Як пише Politeka.net, на одній із фан-сторінок популярної співачки Тіни Кароль опублікували архівні фото 22-річної давнини та розповіли з чого почалася співоча кар’єра Тіни Кароль. Зауважимо, що на знімку співачку легко впізнати, вона майже не змінилася з того часу.

Як відомо, коли Тіні Кароль було 14-років, вона брала участь у фестивалі "Чорноморські ігри", де зайняла третє місце, що дуже засмутило співачку. За словами самої Кароль, вирішальну роль у її кар’єрі зіграла мама, яка знайшла потрібні слова у момент розчарування дочки в музиці.

"У той момент, коли я ридала за лаштунками, мама строго мені сказала: "Нічого плакати, визначайся: або ти серйозно далі займаєшся музикою, або все кидаєш". Я все зважила - і на наступний рік відправилася поступати до Київського музучилища ...", - розповіла Тіна Кароль.

"Така маленька мілашка, розумничка ❣️", "наша гордість ❤️", "Найкраща! ❤️", " найкраща 😍", - пишуть шанувальники.

Зауважимо, що зараз Тіна Кароль дуже успішна співачка. Нещодавно вона презентувала новий альбом "Молода кров", який записала разом із сімома перспективними, молодими виконавцями та присвятила 30-й річниці Незалежності.

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Нагадаємо, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін розкрив, що тепер його пов'язує з Кароль: "Ура, нарешті".

A ще Politeka повідомлялa, що Кароль пригадали пісні на Майдані поруч з Кондратюком, рідкісні кадри: "Так змінилася за цей час".