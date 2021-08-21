Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поміркувала про злети і падіння
На свій день народження зірка розповіла, що рік у неї був дуже непростий, причому справа не тільки в тому, що вона перенесла операцію на хребті, не могла працювати через хворобу і пропустила багато цікавого. Саліванчук розповіла, що навіть так вона стала кращою.
"У всього є властивість закінчуватися і залишати за собою слід. На підтримку мого поста про чорну смугу в моєму житті. У всього в нашому житті є цикл " життя. Без підйому ви б не відчули цінності результатів і не отримали б мотивацію до подальшого розвитку.
Без спаду ви б не усвідомили "реальної ситуації", вона допомагає бачити помилки і створювати висновки, які роблять нас ще сильніше і направляють на рівень вище. Була б я тією, ким є зараз без моїх "спадів"? Ні! Будь то в роботі або особистому житті» - пише Анна під постом.
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Також вона зазначає, що сильнішою людиною буде той, хто володіє собою під час спадів, адже в цей момент він усвідомлено аналізує і готує план «посилення».
Шанувальники підтримали зірку: "чорна смуга закінчиться!; Вище ніс!! Все буде ще краще!; Бути сильним добре!; Красиво; неймовірна красуня, дуже красиві довге волосся, крута світла блондинка».
Ми також писали, оскільки актриса намагається показувати максимум кадрів з життя, вона вирішила цього разу відповісти в Instagram на особисті питання фанатів і заговорила про особисте життя. Як відомо, Анна не так часто показує дітей і не говорить про дружину, оберігаючи особистий простір.
"Скільки років Ви вже зі своїм чоловіком, чи не ревнує він вас на зйомках?» - запитують в мережі. Анна відповіла лаконічно:»сім років разом, ревнує дуже".
"Ана, хто в домі господар: Ви, Чоловік або Микита?». З гумором, Саліванчук написала:»Гліб".
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