Дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про мінуси відпочинку удвох

Як пише Politeka.net, відомий український телеведучий Володимир Остапчук та його друга дружина Христина Горняк відправилися до сонячної Греції. Вже декілька днів пара насолоджується відпочинком на найбільшому острові Греції – Криті. Ніжними фото та відео з відпочинку пара ділиться у своєму Instagram.

Цього разу Христина Горняк вирішила відверто розповісти шанувальникам про мінуси відпочинку удвох з чоловіком.

"Є один мінус подорожей удвох - фото тільки в дзеркалі, або зроблені перехожими, але в легкому розфокусі! 😂🤩 Але ось ця мені дуже подобається, ми тут такі гарні і закохані !!! Якщо згодні, залиште нам ❤️!", - пише Христина.

"Красавчики👩‍❤️‍💋‍👨", "Пора лялю і там в подальшому буде все))", "Моя мрія, що б всі чоловіки так ставилися до своїх жінок, як до тебе Вова) тоді злих, заздрісних і незадоволених жінок стало б менше ☝🏻", - написали фанати.

На коментарі фанатів відповіла й сама Горняк, яка написала, що "хочеться завжди бути такою жінкою, до якої так ставляться як мій Вова)!".

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