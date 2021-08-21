Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін виклав у Мережу кумедне відео з донькою Лізою

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який одружений з примадонною Аллою Пугачовою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився кумедним відео, на якому показав свою маленьку дочку Лізу.

Схоже, в такій творчій родині виховують дуже творчих дітей, адже з самого дитинства Близнюки подружжя Ліза і Гаррі займаються музикою, вокалом і танцями. Так, Максим вирішив показати, як дочка грає на клавішах, і треба сказати, що це дійсно вражає. Більш того, видно, що дівчинка робить це з великим інтересом і захопленістю.

Захоплені користувачі почали обговорювати це відео в коментарях, відзначаючи, як добре маленька Ліза грає: "Браво, Лізавета!", "Дуже світла дитина, відмінне виховання", "Татова дочка", "Прям східна музика вийшла. Розумничка, Ліза", "Діти не вміють прикидатися", "Її хіба можна не любити?", "Лізонька - лапонька, розумничка, красуня"," чудова", "Дуже позитивна і талановита дівчинка! Просто сонечко!", "Красиво хуліганите".

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