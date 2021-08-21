Телеведучий Юрій Горбунов показав кадри зі щасливим сімейством на прогулянці

Ще в 2017 році Горбунов оголосив, що вже одружений на телеведучій Каті Осадчій. У тому ж році у них народився син Іван, якому зараз 4 роки. А кілька днів тому у пари народився ще один син. Подружжя активно ведуть соціальні мережі, тому навіть в день народження сина вони показали перші кадри.

На цей раз Юрій опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram, на якому не було його самого, але зате була щаслива Катерина, син Ваня і новонароджений малюк.

"Банда зібралася !! 😇 😇 😇 # люблю " - пише Юрій під сімейним кадром, яке зробив сам. Всього через кілька днів після пологів Катерина спокійно блищала своїм елегантним вбранням поруч з дітьми і чоловіком.

Шанувальники були підкорені: "неможливо красиве фото😍; від душі вітаю. ❤ ️ ; Хай щастя більше. 👏 ; Люблююю❤; вітаю👏; як назвали малюка? 😍 ; Витаю✨ ✨ ✨ нехай синок росте здоровим і щасливим батькам на радість❤️; вже виписали? Я в шоці ❤️ несподівано якось; щастя є!; У батьків є маленький помічник! Будьте Здоровенькі і щасливенькі !!!».

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