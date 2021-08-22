У мережі з'явилося фото дітей легендарної артистки Алли Пугачової і її чоловіка Максима Галкіна

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною співачкою. Більше 19 років тому вона одружилася з популярним російським шоуменом Максимом Галкіним. У зоряної пари двоє дітей - Єлизавета і Гаррі (Гарік). Подружжя активно ведуть соціальні мережі і радують шанувальників моментами з життя.

Цього разу на одному з фан-акаунтів зіркової родини з'явилося нове фото. На знімку троє дітей - Єлизавета і її брат Гаррі, і також з ними їх подружка.

Шанувальники засипали приємними словами дітей Максима і Алли в коментарях: "Такі класні", "Які милі дітки, завжди разом", "Класні", "Не шепотітися", "Для маленької такої компанії великий такий секрет!", "Такі милі", "Дитинство, дитинство, не поспішай", "Милота з невеликою хитруною", "Змовники", "Милі".

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