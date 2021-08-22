Український актор Тарас Цимбалюк, зірка "кріпак", показався в компанії колег
Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став популярним вітчизняним актором. Красунчик нещодавно одружився, зігравши весілля в Карпатах, взявши в дружини Тіну Антоненко, яка вже встигла змінити в Instagram прізвище, взявши чоловіка, але відразу ж повернувся до роботи на знімальному майданчику. Зараз актор займався проектом"Ангели".
На новому фото Тарас здався разом з колегою, якого обіймав. Хлопці посміхалися, поки Цимбалюк міцно стискав актора. На інших фото можна побачити роботу Тараса та інших на знімальному майданчику, де займалися проектом "Ангели".
"Пацани, спасибі вам за два місяці", - написав Тарас.
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"Красунчики", - написала Наталія Денисенко під фото.
Ольга Сумська і безліч інших фанатів поставили лайки і написали коментарі:
"Прекрасні", "Вогонь".
Нагадаємо, Цимбалюк з "кріпосної" опинився у виправній колонії і вразив кадрами своїх робочих буднів
А ще Politeka писала, що одружений Цимбалюк збентежив кадрами зі зйомок нової "кріпосної"
Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк з" кріпосної " опинився на розбитому вщент авто