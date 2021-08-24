У мережі показали Тіну Кароль у ніжних обіймах молдавського артиста Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-станиць в Instagram, присвячених українській поп-діві Тіні Кароль, опублікували дивовижні кадри, на яких зірка відображена в ніжних обіймах молдавського артиста Дана Балана. Як відомо, українській співачці і молдавському мачо довго час приписують романтично стосунки, багато фанатів впевнені, що вони разом.

Відзначимо, що два ці знімки – кольоровий і чорно-білий, очевидно відредаговані у фотошопі. Причому на оригіналах замість "домальованого" Балана, був співак Микита Ломакін з команди Тіни на "Голосі країни". На них співачка з букетом в руках ніжно притискається до чоловіка, при цьому зачаровано посміхаючись. У підписі до фото написали: "Мілашки".

Також варто відзначити, на цих знімках Кароль позує в стильному вбранні від українського бренду, який коштує близько 15 тисяч гривень. Наряд з поясом створений з плісированої ніжно-блакитної тканини, він підкреслює фігуру і дуже до лиця артистці.

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