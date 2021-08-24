Популярна актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук поділилася несподіваними кадрами зі зйомок

Після того, як артистка пережила серйозну операцію на хребті, вона довго відновлювалася і тепер, коли їй стало краще, приступила до зйомок. Анна почала показувати в Instagram кадри зі зйомок нової кінострічки.

Причому кадри були не зі звичних, Анна показала уривок зі зйомок, в яких її повинні були вбити, а вона виступала пов'язаною жертвою.

"Як мене вбивали👍 в житті це набагато швидше получаеться🙈а мене мучили багато кадрів, а рятували мене @niki_vlad" - пише Саливанчук.

Шанувальники були здивовані і розбурхані показаними кадрами, що викликало бурхливу реакцію інших користувачів:

«Салліван ти 🔥 спасибі 👍; Блін, страшно стало😢😢; Круто🔥🔥А головне реально👏; дуже правдоподібно😢; чудово граєте свою роль 😍; Дуже гарно граєте свою роль, ви найкращі, я вас обожнюю 😘; Який жах, це все треба передати емоційно, Боже Милостивий, як це страшно; Сцена жах, а Ви як завжди🔥».

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