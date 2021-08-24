Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", була вбита в першому ефірі

Вчора нарешті стала відома дата виходу другого сезону реаліті, яку приховували максимально довго. Старт романтичної історії розпочнеться саме 17 вересня. Тоді Златі належить вибрати перших учасників "Холостячки" і, можливо, запам'ятати перших фаворитів.

Першим відзначився на церемонії привітання виявився оригінальний учасник, який приміряв на себе образ принца на білому коні.

"Вже 17 вересня відбудеться довгоочікувана прем'єра романтичного реаліті "Холостячка" ❤ ️ лікар за покликом душі і принц За покликом серця-захоче Злата Огневич @ zlata.ognevich стати його принцесою? Не пропустіть!» - йдеться в описі під кадром.

Фанати відреагували:

"Яка вона красуня і видно, що розумниця😍 правильний вибір, стб; одягніть Злату. А то Гола майже; який симпатичний хлопець! 😍 ; Клас ☺️неймовірно красивий і романтичний сезон буде🥰 🥰 🥰; цей учасник сам міг би стати холостяком, видно, що впевнений і харизматичний 👍 чекаю з нетерпінням випусків, бажаю Златі щастя❤️🙏 🌹; ААА! У мене мурашки! Чекаю дуже♪; Ваууу Рома !!! 🔥 🔥 Ти однозначно гідний перемоги !!! 😍».

Нагадавши, "Холостячка" Огневич в компанії молодої людини викликала суперечки в мережі: "наївна"

Як повідомляла Politeka, команда " Холостячки "відверто заговорила про поведінку Огневич на зйомках:" для наших артистів це рідкість..."

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич дала волю пристрасті на зйомках, творці розкрили правду.