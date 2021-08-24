Відома українська акторка Ксенія Мішина із захопленням розповіла, що купила сину рюкзак від відомого дизайнера

Як пише Politeka.net, 32-річна зірка "Кріспоної" Ксенія Мішина, яка нещодавно стала суддею нового сезону талант-шоу "Україна має талант", у своєму Instagram часто розповідає шанувальникам про своє особисте та професійне життя. Так, цього разу акторка вирішила поділитися із фанатами, що замовила своєму 9-річному сину Платону рюкзак від відомого дизайнера Андре Тана.

"Ви тільки подивіться, який крутий рюкзак нам прийшов від Андре Тана. Уууу… Просто взагалі бомбічний. Там ще є в бежевому кольорі. Андре Тан, ти просто безкінечно талановитий. Це – найкрутіший рюкзак, який може бути у школяра і не тільки. Клас, дякую", - із захопленням сказала Мішина.

Як бачимо, рюкзак маленькому Платону дуже сподобався.

Зауважимо, що нещодавно Андре Тан став холостяком. Він розлучився зі своєю дружиною Аліною Харечко. За словами дизайнера, причиною розлучення стали сварки через особистий бізнес Аліни (вона запустила власний бренд одягу Home Wings).

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