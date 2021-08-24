Телеведучий Юрій Горбунов з'явився в компанії Софії Ротару після концерту

Вчора ввечері в Маріїнському палаці пройшла церемонія нагородження президентської премії"Національна легенда". Після цього також пройшов святковий концерт, на якому з'явилася і удостоєна нагороди Софія Ротару.

З артисткою зробили пам'ятні фото багато зірок, в тому числі і телеведучий Юрій Горбунов, який був присутній на святі. У класичному чорному костюмі Юрій позував поруч з 74-річною співачкою, обнявшись і посміхаючись перед камерою.

Ось шість "національних легенд" за версією Володимира Зеленського:

Фото з офісу Президента

"Хтось сьогодні не побачив свою улюблену поетесу, музиканта, спортсмена. Це не означає, що ми не вважаємо їх легендами. Україна має сотні легенд, всі вони будуть нагороджені. Ця премія буде проходити щороку, - заявив президент Зеленський.

Відзначимо, всього 4 дні тому, 19 серпня у телеведучої «Світського життя» Каті Осадчої і її чоловіка Юрія Горбунова народився ще один син. У подружжя є ще одна спільна дитина-4-річний Іван.

Зараз Катерина залишилася вдома і не бере участь в нових зйомках або не виступає в ролі телеведучої, оскільки відновлюється. Сам артист же взяв участь в урочистому заході вчора ввечері.

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