Колишня дружина Потапа Ірина Горова показала яскраве фото їхнього спільного сина Андрія

Як повідомляє Politeka.net, відома продюсер і колишня дружина Олексія Потапенка (Потап) Ірина Горова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу вона поділилася яскравим кадром їхнього спільного з Потапом сина Андрія, який здорово підріс останнім часом.

На знімку Андрій зображений у цікавій локації, перед камерою він з'явився в чорному светрі з білим логотипом спортивного бренду. У хлопця світле волосся і модна стрижка, а на обличчі і шиї намальовані "тату", які виглядають дуже комічно. У момент зйомки син Потапа стоїть з мікрофоном в руках і, схоже, щось співає.

У підписі до кадру Ірина Горова написала: "Як вам хлопчина? Нікого не нагадує?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото, засинаючи Андрія компліментами, і сперечаючись, на кого він дійсно схожий: "Нагадує зовні маму, але походу співає, як тато", "Копія тата", "Який же класний у Вас син!", "Мамина копія", "Татова копірка", "Дуже схожий на маму!", "Копія мами", "Просто красунчик", "Красунчик хлопчина", "Хороший хлопчик", "Дуже на тебе схожий", "Який красень", "Красунчик! Весь в матусю! Хоча і від тата є небагато!".

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