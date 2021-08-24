Співачка Ольга Цибульська, кума DZIDZIO і популярна телеведуча виступила на "чорноморських іграх"

Відома артистка Ольга Цибульська є популярною співачкою в Україні і дружить з Дзідзьо, для якого стала кумою. Останнім часом через сімейний стан артиста про давніх друзів фанати поширювали різні чутки, але зірки успішно все спростували.

Зараз зірки зайняті в різних проектах і задіяні на різних зйомках. Ольга Цибульська приїхала до Скадовська на 18-й Всеукраїнський благодійний дитячий Фестиваль «Чорноморські Ігри».

У Сторісах дружини Євгена Кошового з'явилися кадри з виступу Цибульської з дітьми на концерті. Причому виступала Ольга разом з дочкою Кошового Варею.

Варто відзначити, що головний конкурс "Чорноморських Ігор" - вокальний. У ньому беруть участь діти віком від 6-ти до 16-ти років. Схоже, Варя вирішила спробувати себе в якості юної співачки і вже не боїться сцени.

"Ну запалили" - пише дружина Євгена Кошового під кадрами.

Відзначимо, дружина відомого українського гумориста з "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія часто радує шанувальників яскравими публікаціями в Instagram.

Нещодавно дружина артиста виклала в мережу кадри з червоної доріжки в кінотеатрі, куди вони з чоловіком і дітьми прийшли на перегляд українського мультика "Гулівер повертається". На кадрах багато хто звернув увагу, як підросли доньки Кошового, особливо Варя.

Нагадавши, Кошовий, Ткач, Казанин та інші зірки "Квартал 95" вивели в світ своїх дружин-красунь і дітей: "схожі на казкових...".

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