Популярний український виконавець Дзідзьо дав великий концерт на Тернопільщині

Як пише Politeka.net, популярний український співак Михайло Хома, який прославився під псевдонімом Дзідзьо, був одружений із Ярославою Притулою, яка нещодавно почала успішну сольну кар’єру під псевдонімом Slavia. Попри те, що пара прожила багато років разом, нещодавно співаки розлучилися.

Зараз Дзідзьо активно дає сольні концерти по всій Україні, про що розповідає у своєму Instagram. Нещодавно співак виступав у селі Денисів Тернопільської області, куди прийшло багато людей.

"Денисів, ДЯКУЮ ВЕЛИЧЕЗНЕ💛💙 Це була рекордна кількість людей. Як думаєте скільки 15, 20, 30 тисяч?", - написав Дзідзьо.

Шанувальники подякували співакові за концерт та написали багато коментарів.

"Я так розумію вся Тернопільщина поїхала в Денисів😉😎🌟", " Найкращий😍❤️", " 😍😍😍😍😍НАЙКРАЩИЙ!!!!", " Було неймовірно🔥🔥🔥", "Файно було🔥😻♥️", " Незабутні враження та емоції 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤️", "Моя любов 😍😍👏👏👏", - пишуть шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що Дзідзьо в образі капітана показав, як розважається з українцями: "Тю, спочатку подумала - Кіркоров"

Нагадаємо, що співачка Slavia після гучного розлучення з Дзідзьо почала стрімко втрачати вагу: "Цей місяць..."

A ще Politeka повідомлялa, що Дзідзьо поділився з українцями фактом з дитинства: "У мене пов'язані особливі спогади....".