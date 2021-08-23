Українська співачка Тіна Кароль показала себе в новому образі, порадувавши фанатів планами

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є народною артисткою України. Красуня не так давно випустила міні-альбом" Красиво", на дві пісні з якого випустила кліпи, які зібрали мільйони переглядів на платформі Ютуб. Не забуває співачка вести блоги в соціальних мережах, де регулярно підігріває до своєї творчості інтерес.

На нових фото Тіна була в шикарній сукні на тоненьких бретельках і з пухнастим низом. Красуня на декількох кадрах покрасувалася своєю бездоганністю.

"Сьогодні концерт" Національна Легенда України", - написано було під фотографіями.

"Чарівний. Діснеївська принцеса", "Ну така прекрасна фея", " хмарка яке. Така м'яка і затишна", " красива))) таку вас люблю-ніжну і жіночну.

Ви-Україна, будьте доброю і люблячою, цілеспрямованою і сміливою!!! Нехай Бог вас веде!!!".

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