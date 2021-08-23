Внучка відомого хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик подражнила мережу пікантним кадром

Як передає Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса по повній насолоджується влітку і намагається взяти від цих місяців все: вона подорожує, загоряє на пляжі, веселиться з друзями і звичайно ж ділиться яскравими моментами в Instagram.

Красуня має моложаве тіло і не упускає можливості покрасуватися на гарячих фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру і обличчя без зморшок.

Тепер вона показала в фотоблозі своє обличчя крупним планом, розвалившись на дивані в чому мати народила. Однак найцікавіше залишилося за кадром.

На фото Анна пильно дивиться в камеру. Видно, що у Сафрончик ідеальна шкіра, за якою красуня ретельно стежить. Також помітно, що фото виконано без фільтрів і з мінімумом косметики.

Внучка Чапкіса не підписала свою фотографію, обмежившись смайликом.

Зате шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"чудесно",

"Чудова красуня",

"Точно лялька", - захоплюються в мережі.

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