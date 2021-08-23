Популярна українська співачка Даша Астаф’єва похвалилася фігурою у червоному купальнику
Як пише Politeka.net, 36-річна співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами не тільки з професійних фотосесій, а й з повсякденного життя.
Так, цього разу Астаф’єва вирішила порадувати шанувальників, показавши фігуру у червоному купальнику. Даша опублікувала дві світлини – на першій вона позує біля модернізованого душу у темно-червоному купальнику, а на другій співачка сфотографувалася біля моря вже у світлішому червоному купальнику.
"Просто не має значення, 1 або 2. Це обидва улюблені @moodstories", - написала Даша.
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Шанувальники співачки за годину поставили майже всім тисяч лайків та написали багато коментарів.
"Риба моя красивуща 🏽", "Прекрасна❤️", " Красотааааа😍😍😍😍", "Прекрасні фото ❤️👏👏👏", " Всі фотографії класні🌊 ", " Ви сама чарівність 🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏 ", " Красуня 🔥🔥 українські дівчата найкрасивіші !!! ", - пишуть фанати.
Однак, були і такі, кому світлини Астаф’євої не дуже сподобалися.
"Жодна, ноги неприродньо довгі ((", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що Астаф'єва в напівпрозорій сукні влаштувала ефектну прогулянку біля причалу: "Ох і жаришка, Даша".
Нагадаємо, що Астаф'єва задерла спідницю короткої сукні, блиснувши білизною в турецькому магазині: кадри свавілля.
A ще Politeka повідомлялa, що Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ: "Залишаю це фото для...".