Популярна українська співачка Даша Астаф’єва похвалилася фігурою у червоному купальнику

Як пише Politeka.net, 36-річна співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами не тільки з професійних фотосесій, а й з повсякденного життя.

Так, цього разу Астаф’єва вирішила порадувати шанувальників, показавши фігуру у червоному купальнику. Даша опублікувала дві світлини – на першій вона позує біля модернізованого душу у темно-червоному купальнику, а на другій співачка сфотографувалася біля моря вже у світлішому червоному купальнику.

"Просто не має значення, 1 або 2. Це обидва улюблені @moodstories", - написала Даша.

Шанувальники співачки за годину поставили майже всім тисяч лайків та написали багато коментарів.

"Риба моя красивуща 🏽", "Прекрасна❤️", " Красотааааа😍😍😍😍", "Прекрасні фото ❤️👏👏👏", " Всі фотографії класні🌊 ", " Ви сама чарівність 🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏 ", " Красуня 🔥🔥 українські дівчата найкрасивіші !!! ", - пишуть фанати.

Однак, були і такі, кому світлини Астаф’євої не дуже сподобалися.

"Жодна, ноги неприродньо довгі ((", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Астаф'єва в напівпрозорій сукні влаштувала ефектну прогулянку біля причалу: "Ох і жаришка, Даша".

Нагадаємо, що Астаф'єва задерла спідницю короткої сукні, блиснувши білизною в турецькому магазині: кадри свавілля.

A ще Politeka повідомлялa, що Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ: "Залишаю це фото для...".