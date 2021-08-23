Актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, приміряла новий образ

Після довгої перерви артистка нарешті приступила до роботи, яку довго чекала. Тепер перед початком зйомок Ольга часто ділиться новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Багато знімків Куриленко зроблені в гримерці, де вона не боїться показати себе справжньою і без прикрас. Цього разу перед камерою зірка позувала в природному вигляді без косметики і укладеним волоссям, причому укладеними так, щоб їх максимально не було видно. Це було необхідно для того, щоб надіти перуку:

"Моє обличчя о 5 ранку, коли я на роботі і готова надіти перуку 😂» - прокоментувала кадр Ольга.

Шанувальники висловили свою думку: "все ж така мила❤️; тобою можна захоплюватися ; Вау, ну я думаю, більшість з нас хотіли б виглядати такими ж свіжими і красивими, як ти, о 5 ранку; чиста, справжня природна краса. Рідкісний вигляд❤; приголомшливо ❤️; природна краса 😍; нескінченна Краса відмінні можливості; все ще прекрасна".

Ми також писали, що Ольга поділилася кадром зі зйомок після роботи над важливою сценою:

"З моїм дублером на зйомках "Чорної вдови", - написала дівчина під фото.

Як можна зрозуміти, красуня показала фото, зроблене на знімальному майданчику, коли працювала над фільмом "Чорна вдова". Красуня стояла поруч з іншою дівчиною, яка була дублером Ольги.

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