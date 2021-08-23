Телеведуча Ольга Фреймут зізналася, що погубило її успішну телевізійну кар'єру

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Ольга Фреймут в інтерв'ю YouTube-каналу Big Money розповіла, що погубило її телевізійну кар'єру і загнало в депресію. Як відомо, раніше телезірка часто з'являлася на екранах телевізорів з різними шоу, а з часів програми "Ревізор" має репутацію скандалістки. Однак, після одного проекту Оля пішла з телебачення.

Виявилося, що справа в розважальному шоу "Оля", яке деякий час виходило на "Новому" телеканалі. За словами телеведучої, це була помилка, що вона погодилася вести саме розважальне шоу, і це коштувало їй кар'єри.

"Я в якийсь момент зробила величезну помилку у своїй кар'єрі, що я пішла в розважальний жанр. Шоу "Оля". Мені пропонували це кілька років, пропонували, пропонували, я відхрещувалася. А потім вирішила: якщо мені його стільки пропонують, треба погодитися. Я там була абсолютно екзальтована, я була не собою, і люди мені цього не пробачили. Я зійшла з рейок і люди мені цього не пробачили. І це був удар по кар'єрі, який коштував мені депресії, смутку, мені було дуже важко", - поділилася Фреймут.

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