Українська співачка Slavia (Ярослава), колишня дружина Дзідзьо (Михайло Хома), показала себе, звернувшись до фанатів
Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло вирішили офіційно оформити відносини в 2013 році. Але зовсім недавно пара заявила про те, що вирішили подати на розлучення. При цьому красуні це не заважає з'являтися в новій елітній квартирі, яку Хома недавно показав в Instagram. Ярослава і сама активно веде блог, ділячись з фоловерами найцікавішим.
На нових сторіс красуня позувала два варіанти туфель, зробивши акцент на одних ногах. Як можна зрозуміти, Ярослава була в сукні вище коліна.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
Зірка "Дизель шоу" потрапив під автобус, з'ясувалися подробиці: "Прокинувся, відкрив очі..."
50-річну дочку Пугачової Орбакайте насилу впізнали на пляжі, чесні фото: "Для її віку..."
Настя Каменських вдарила свою танцівницю прямо на сцені: "Як довбанула..."
"Які вибрати. В номер один подобається колір", - написала до першої пари Хома.
"У номер два зручний цікавий каблук", - написала Ярослава.
На останньому сторіс красуня зробила ще кілька фото, дозволивши оцінити ніжки і взуття в різних ракурсах.
Нагадаємо, примирення Дзідзьо з екс-дружиною Slavia, в мережі з'явилися фото і подробиці
А ще Politeka писала, що Дзідзьо натякнув на примирення з екс-дружиною Slavia, похвалившись новою квартирою
Також Politeka повідомляла, що співачка Slavia показала, як насолоджується життям після розлучення з Дзідзьо