Українська співачка Slavia (Ярослава), колишня дружина Дзідзьо (Михайло Хома), показала себе, звернувшись до фанатів

Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло вирішили офіційно оформити відносини в 2013 році. Але зовсім недавно пара заявила про те, що вирішили подати на розлучення. При цьому красуні це не заважає з'являтися в новій елітній квартирі, яку Хома недавно показав в Instagram. Ярослава і сама активно веде блог, ділячись з фоловерами найцікавішим.

На нових сторіс красуня позувала два варіанти туфель, зробивши акцент на одних ногах. Як можна зрозуміти, Ярослава була в сукні вище коліна.

"Які вибрати. В номер один подобається колір", - написала до першої пари Хома.

"У номер два зручний цікавий каблук", - написала Ярослава.

На останньому сторіс красуня зробила ще кілька фото, дозволивши оцінити ніжки і взуття в різних ракурсах.

Нагадаємо, примирення Дзідзьо з екс-дружиною Slavia, в мережі з'явилися фото і подробиці

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