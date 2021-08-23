Відома співачка Крістіна Орбакайте поділилася з фанатами незвичайним фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка, дочка Примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото, на якому з'явилася в молодіжному луці.

На фотографії Крістіна відображена в цікавій темній кімнаті - єдине джерело світла схожа на ультрафіолетову лампа, яку співачка тримає піднятими вгору руками. Перед камерою артистка з'явилася в хитромудрому облягаючому платті, яке красиво підкреслило струнку фігуру і бюст. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

У підписі до кадру Орбакайте нічого не написала, залишила лише хештег #якристина. А шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи зірку компліментами: "Блиск красивої жінки яскравіше, ніж зірки на небі, тому абсолютно марно чинити опір владі її краси", "Крістіна, ви чарівні", "Красуня", "Дуже красива", "Така молоденька", "Королева", "Вогонь", "Кохана", "Обожнюю тебе".

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