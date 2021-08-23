Максим Чмерковський, який став новим суддею проекту "Танці з зірками" показав свого сина, за яким дуже сильно сумує

Відповідне відео екс-Холостяк розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Максим Чмерковський вперше прославився, як учасник першого сезону"Холостяк". Чотири роки тому танцюрист одружився на Петі Мургатройд, і у пари народився син, якого назвали Шай Олександр.

З самого народження Максим не став приховувати малюка від громадськості і шанувальників, тому фотографії маленького Шая на його сторінці в Instagram - не рідкість.

На новому відео, Максим показав свого сина, який йде по дорозі з рюкзаком за плечима. Хлопчик поспішати і не звертає увагу на те, що його кличе батько.

Потім маленький Шай Олександр доходить до паркану, який закритий і зупиняється.

" Я так по ньому сумую", - з сумом повідомив своїм шанувальникам Чмерковський.

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