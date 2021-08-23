Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу показала стильний образ

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу стала популярною західною актрисою. Красуня відома українцям завдяки грі в серіалі"Величне століття". За дівчиною стежать сотні тисяч фанатів в соціальних мережах, де дівчина постійно ділиться цікавим контентом.

На новому фото красуня здалася в цікавій пляжній туніці. Дівчина приснила наряд з плеча, додаючи іскринки кадру. Як можна побачити, Нур позувала за столиком на літньому майданчику біля басейну.

Фанати відразу почали писати коментарі і ставити лайки, засипавши красуню компліментами:

"Я так сильно тебе люблю" ," я так сильно тебе люблю", "на тебе так красиво дивитися і не насититися, як завжди НУР", "Моя любов номер один", "Моя принцеса", "Ангел", "немає на землі більш дивовижної жінки, ніж ти! дякую за те, що робили Мій кожен день красивим".

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