Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав незвичайне фото і розповів про важку роботу кухарів

Як повідомляє Politeka.net, відомий канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який є суддею шоу "МастерШеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу ресторатор показав дивовижне фото і заговорив про важку роботу кухарів.

На фотографії ошатний Ектор позує в стильному сірому костюмі, під піджаком якого видно світлу сорочку з цікавим візерунком. У руці і зубах він тримає гострий червоний перець ще й з вогником, і хижо дивиться в камеру.

У підписі до фото Хіменес-Браво розповів про важку роботу кухарів: "Хто такий кухар сьогодні? Людина, яка готує і інші люди щасливі від його їжі. Але коли я був маленький, професій кухар в Колумбія бути дуже низький престиж і навіть ганьба для сім'я. Те ж саме було і в Україні. Кухар, як і прибиральник, це просто обслуга. Мені гірко від того, що було. Ось чому, вже 30 років я доводити, що кухар не лузер. Я витратив багато сил і працю на себе, щоб зараз бути World Master Chef".

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