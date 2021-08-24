Співачка Злата Огневич важко переживає втрату особливого друга

Так, 35-річна артистка, яка зараз знімається в другому сезоні "Холостячки", сумує за Ігорем Вовковинським, який брав участь в її виступі на "Євробаченні 2013". Тоді Вовковинський в костюмі вікінга виніс Злату на руках на сцену конкурсу. Виглядало це вельми епічно, адже, Ігор, як відомо, був в числі найвищих людей планети.

Огневич попрощалася з другом в "сторіз" у себе в Instagram, передає Рoliteka.net.

"Ігор, мій друг... Твоє серце перестало битися, але в моєму серці ти назавжди... 💔", - підписані кадри.

Вовковинський помер на 39-му році життя, через проблеми з серцем. Про смерть сина у соцмережі Фейсбук написала його мама Світлана. Сім'я Ігоря ще в 1989 році емігрувала до США, але він не забував свою батьківщину. Навіть його останній пост на ФБ, зроблений 24 квітня, стосувався любові до України.

"Я люблю Україну, якою б вона не була. Твоя Батьківщина - твоя Батьківщина, ти не можеш цього змінити. Я б хотів, щоб більше українців відчували це".

Відзначимо, зрост Ігоря становив 2 м 34,5 см. Він був занесений в Книгу рекордів Гіннеса як найвищий житель США.

Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття в коментарях:

"Царство Небесне герой..."

"R. I. P. щира подяка тобі, хлопче, що ти завжди зберігав Україну в серці"

"Все-таки такий зріст це відхилення ((серцева система до такого не пристосована... Шкода, пішов зовсім молодим (("

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