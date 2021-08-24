Легендарна співачка Софія Ротару привітала свого сина Руслана зі святом і показала його
Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою. Як відомо, у неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. Він відомий як музичний продюсер. Також у нього є діти - Соня і Анатолій. Сім'я активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.
Цього разу артистка показала свого сина на своїй сторінці в Instagram. Руслан святкує День Народження, і Софія Ротару залишила привітання. Чоловікові виповнився 51 рік.
"З днем народження дорогий Руслан. З днем народження @rus_yevdokymenko любов і гордість моя.
Будь здоровий і щасливий, бережи себе!", залишила привітання Софія Ротару.
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Також Руслан Євдокименко на своїй сторінці в Instagram опублікував нове фото, на якому він привітав користувачів мережі з Днем Незалежності, а себе з Днем Народження.
"Немає нічого в житті людини ціннішого, ніж Свобода і Незалежність!
Зі святом, Україно!
А мене - з Днем народження!", повідомив Руслан Євдокименко.
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