Відома українська актриса Ксенія Мішина вирушила разом сином Платоном на відпочинок

Після розставання з Олександром Еллертом Ксенія припинила говорити про особисте життя і почала показувати виключно кадри зі зйомок або фото, зроблені вдома з сином. Цього разу зірка вирішила трохи відпочити від суєти і показала особисті кадри з аеропорту.

"Ось це Доброго ранку, у нас тут утворилася пара вихідних і ми вирішили полетіти на ... Ну, давайте, ваші версії? Так, ось ви швидко вгадали. Ми вирішили полетіти на Кіпр, У мене видалося три вихідних вільних і відразу вирішили все дуже швидко.

Квитки купили, готель забронювали і ось вже чекаємо літак, полетимо розважатися. Скоро будемо на місці, дві години і все " - розповідає у своїх відео Ксенія.

На фото Ксенія в зручному одязі і з мінімум макіяжу показала, як чекала літак разом з Платоном і як снідала з ним, весело спілкуючись.

Раніше актриса вирішила поділитися з фанатами, що замовила своєму 9-річному синові Платону рюкзак від відомого дизайнера Андре Тана.

"Ви тільки подивіться, який крутий рюкзак нам прийшов від Андре Тана. Уууу... Просто взагалі бомбічний. Там ще є в бежевому кольорі. Андре Тан, ти просто нескінченно талановитий. Це найкрутіший рюкзак, який може бути у школяра і не тільки. Клас, спасибі", - із захопленням сказала Мішина.

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