Дмитро Монатік отримав особливу нагороду на честь Дня Незалежності, 24 серпня

35-річному співакові присвоїли звання Заслуженого артиста України. Нагороду вручив президент Володимир Зеленський. Голова держави та Монатік обмінялися привітаннями і подяками.

Кадри з церемонії нагородження облетіли Мережу.

Кілька років тому фанати Монатіка просили Зеленського присвоїти йому звання "Народного артиста України". Відповідна петиція була опублікована на офіційному сайті президента. Тепер нагорода знайшла свого господаря.

Українці кинулися обговорювати подію:

"Вітаємо зі званням Заслужений артист України, для нас ви вже давно Народний❤️"

"Прекрасний приклад народного артиста нашої держави! Зі Святом!❤️"

"Дмитро, не слухайте тих, хто вимагають від Вас розмови українською. Музика не має меж. Співайте і говорите, як Вам зручно... З нагородою!"

"Вітаю від душі з новим досягненням! Дійсно народний!!! Справедливо і чесно присвоєно звання🙌"

"Ганьба. Ця людина не заслуговує на нагороду, сидіти на двох стільцях комфортно, хто далі? Дорн?"

"Монатік, просто забов'язаний перейти повністю на Українську Мову! Це Ваш Обов'язок!!!"

Нагадавши, Монатіка застали з Дорофєєвою на" чорноморських іграх": "підхопив на руки і забрав..."

Також Politeka повідомляла, що дружина Монатіка зворушила кадрами з підрослими синами і чоловіком: "не намилуюся..."

А ще Politeka писала, що суддя "Голосу країни" Монатік "запалив" на курорті, дружина зняла все на камеру: "корисне з приємним"