Дружина відомого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, на кого схожий їхній новонароджений син Михайло і показала фото
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині в 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло, якого батьки ще не показували в просторах інтернету. Катерина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подробицями з життя.
Цього разу Дружина Віктора Павлика відповідала на запитання шанувальників на своїй сторінці в Instagram. У неї запитали, на кого більше схожий малюк, і коли вона його покаже. Катерина відповіла фотографією чоловіка в дитинстві.
"Копія тата в дитинстві. Покажу, напевно, коли поїдемо до Туреччини", розповіла дівчина.
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У Катерини запитали на рахунок пластичних операцій, і чи збирається вона щось робити з носом.
Також дівчина розповіла про те, чому завжди носить довгі сукні та спідниці.
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