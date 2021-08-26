Стала відома дата прем'єри і названі імена перших женихів Злати Огневич на шоу "Холостячка"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич стала головною героїнею другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". На серце зіркової красуні претендуватимуть 25 чоловіків, серед яких будуть також відомі особистості. Про це повідомив телеканал СТБ.

злата огневич

Вже відомі імена перших двох претендентів на серце Злати. Один з них Київський хірург-стоматолог Роман Васильєв, другий - чернівецький офіціант Вінченцо Дулепа, який емігрував до Лондона і там відкрив власний ресторан. Перший випуск другого сезону "Холостячки" вийде на екрани вже 17 вересня.

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До слова Вінченцо Дулепа опублікував у своєму Instagram відеоанонс нового сезону "Холостячки", чим викликав бурхливу реакцію серед фоловерів: "Вже хочу подивитися", "Ну молодець! Коли встиг?!", "Круто", "Ого, тепер доведеться дивитися!", "Ось ніколи не дивилася, а тепер доведеться", "Який хлопець", "Я в шоці", "Красунчик", "Скоріше б", "Тепер буду обов'язково дивитися і тримати за тебе кулачки", "Вважаю твою участь в шоу несправедливо. Тепер в інших учасників шоу не буде шансів".

Нагадаємо, Злату Огневич на зйомках "Холостячки" наздогнала страшна звістка: "Серце перестало битися...".

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