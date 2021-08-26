Стала відома дата прем'єри і названі імена перших женихів Злати Огневич на шоу "Холостячка"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич стала головною героїнею другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". На серце зіркової красуні претендуватимуть 25 чоловіків, серед яких будуть також відомі особистості. Про це повідомив телеканал СТБ.

Вже відомі імена перших двох претендентів на серце Злати. Один з них Київський хірург-стоматолог Роман Васильєв, другий - чернівецький офіціант Вінченцо Дулепа, який емігрував до Лондона і там відкрив власний ресторан. Перший випуск другого сезону "Холостячки" вийде на екрани вже 17 вересня.

До слова Вінченцо Дулепа опублікував у своєму Instagram відеоанонс нового сезону "Холостячки", чим викликав бурхливу реакцію серед фоловерів: "Вже хочу подивитися", "Ну молодець! Коли встиг?!", "Круто", "Ого, тепер доведеться дивитися!", "Ось ніколи не дивилася, а тепер доведеться", "Який хлопець", "Я в шоці", "Красунчик", "Скоріше б", "Тепер буду обов'язково дивитися і тримати за тебе кулачки", "Вважаю твою участь в шоу несправедливо. Тепер в інших учасників шоу не буде шансів".

Нагадаємо, Злату Огневич на зйомках "Холостячки" наздогнала страшна звістка: "Серце перестало битися...".

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