Новий суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса, показав, як розплакався після розставання з сином

Як пише Politeka.net, колишній учасник шоу "Холостяк" Макс Чмерковський став тепер новим суддею шоу "Танці з зірками". Чоловік одружився чотири роки тому на Петі Мургатройд і зараз пара виховує сина, якого назвали Шай Олександр. Також Макс активно веде Instagram, де ділиться всім найцікавішим.

На нових кадрах Макс відправив дитину на заняття, після чого повернувся і жартівливо показав, як розплакався.

"Батьківство-найкраще. Однак ці емоційні американські гірки просто божевільні. Збираюся сидіти біля школи і чекати його наступні 6 годин", - написав Чмерковський.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Пета десь ховається і приймає снодійне? Тому що я знаю, що буду", "Думаю, прийшов час для другої дитини", " Ух ти! Він став таким великим. Час летить", " як він вже досить дорослий для школи ???".

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