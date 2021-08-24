Новий суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса, показав, як розплакався після розставання з сином
Як пише Politeka.net, колишній учасник шоу "Холостяк" Макс Чмерковський став тепер новим суддею шоу "Танці з зірками". Чоловік одружився чотири роки тому на Петі Мургатройд і зараз пара виховує сина, якого назвали Шай Олександр. Також Макс активно веде Instagram, де ділиться всім найцікавішим.
На нових кадрах Макс відправив дитину на заняття, після чого повернувся і жартівливо показав, як розплакався.
"Батьківство-найкраще. Однак ці емоційні американські гірки просто божевільні. Збираюся сидіти біля школи і чекати його наступні 6 годин", - написав Чмерковський.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
Кондратюк несподівано попрощався з українцями, шоу більше не буде: "Всім дякую"
Внучка Ротару у вузькому до непристойності топі козирнула гнучкими формами: "Справжня перлина"
Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Пета десь ховається і приймає снодійне? Тому що я знаю, що буду", "Думаю, прийшов час для другої дитини", " Ух ти! Він став таким великим. Час летить", " як він вже досить дорослий для школи ???".
Нагадаємо, Чмерковський, який замінить Чапкіса в "Танцях з зірками", зворушив кадрами з маленьким сином
А ще Politeka повідомляла, що Чмерковський, який замінить Чапкіса в "Танцях з зірками", хвалився торсом без футболки
Також Politeka писала, що що відомо про екс - "холостяка" Чмерковського, який замінив Чапкіса на "Танцях з зірками"