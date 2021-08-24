Співак Олег Винник своїми теплими словами розбередив серця численної армії шанувальників
Так, 48-річний артист зробив новий пост у себе в Instagram, який присвятив державному святу. Олег Анатолійович здивував ніжним зізнанням у любові своїй батьківщині, передає Politeka.net.
Повний почуттів Винник постав на фото в концертному образі: білій майці та незвичному асиметричному піджаку, декорованому ланцюгами.
"Квітуча! Пахуча! Моя Рідна! Батьківщина! Україно!!! 🇺 🇦 З Днем Незалежності! Люблю💙 💛", - підписав він знімок.
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Зазначимо, Винник в числі інших зірок виступить 24 серпня на масштабному концерті в Києві на НСК "Олімпійський", присвяченому 30-річчю Незалежності.
Публіка у відповідь привітала артиста:
"Вітаємо зі святом - миру, любові, щастя💞"
"Красень! 😍👏🔥🙌😍"
"❤️ Бажаю вам щастя і успіхів. Нехай завжди чудова Україна дарує вам своє прекрасне натхнення))) 💙 💛 любимо Вас) 😍❤️"
"Вам треба "Народного артиста України", або хоча б "Заслуженого артиста України"
"Олеже, дякую за таке чудове привітання нашої рідної України!"
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