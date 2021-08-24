Співак Олег Винник своїми теплими словами розбередив серця численної армії шанувальників

Так, 48-річний артист зробив новий пост у себе в Instagram, який присвятив державному святу. Олег Анатолійович здивував ніжним зізнанням у любові своїй батьківщині, передає Politeka.net.

Повний почуттів Винник постав на фото в концертному образі: білій майці та незвичному асиметричному піджаку, декорованому ланцюгами.

"Квітуча! Пахуча! Моя Рідна! Батьківщина! Україно!!! 🇺 🇦 З Днем Незалежності! Люблю💙 💛", - підписав він знімок.

Зазначимо, Винник в числі інших зірок виступить 24 серпня на масштабному концерті в Києві на НСК "Олімпійський", присвяченому 30-річчю Незалежності.

Публіка у відповідь привітала артиста:

"Вітаємо зі святом - миру, любові, щастя💞"

"Красень! 😍👏🔥🙌😍"

"❤️ Бажаю вам щастя і успіхів. Нехай завжди чудова Україна дарує вам своє прекрасне натхнення))) 💙 💛 любимо Вас) 😍❤️"

"Вам треба "Народного артиста України", або хоча б "Заслуженого артиста України"

"Олеже, дякую за таке чудове привітання нашої рідної України!"

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