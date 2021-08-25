Телеведучий і шоумен Григорій Решетник поділився незвичайним фото в соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який крім "Холостяка" і "Холостячки", нещодавно став ведучим шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу шоумен поділився милим фото зі студії, а в підписі до нього розкрив зворотний бік слави.
На фотографії ошатний Григорій зображений в студії, де знімають деякі випуски "Холостяка". Перед камерою він з'явився в стильному темно-сірому костюмі-трійці з білосніжною сорочкою і чорних лакованих туфлях.
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У підписі до кадру Решетник розповів про свою роботу: "Коли ти – телеведучий, ти працюєш цілодобово, навіть коли відпочиваєш. Цієї осені ви поринете у світ кохання разом з @holostyakstb. Краща команда на улюбленому телеканалі @stbua". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото Григорія, засипаючи його компліментами.
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