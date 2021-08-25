У мережі опублікували відео чуттєвого танцю виконавця Олега Винника і хореографа Олени Шоптенко

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник в одному з сезонів був учасником шоу "Танці з зірками". На фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту, вирішили нагадати один з його чуттєвих Танців з партнеркою по конкурсу Оленою Шоптенко.

У ролику, який з'явився в соцмережі, видно, що пара виконує чуттєвий вальс, в якому Олег буквально закрутив Олену. При цьому за сюжетом вони виступають в ролі майстра і Маргарити на Балу у сатани. Для свого виступу Винник і Шоптенко також вибрали незвичайні вбрання, а обличчя приховували під ажурними масками.

У підписі до відео написали: "Майстер і Маргарита". А шанувальники тут же почали коментувати танець пари, засинаючи їх компліментами: "Як зупинитися і перестати переглядати?", "Та як ти це робиш? Можна переглядати нескінченно. Дуже красиво", "Вау! Оце я розумію бал у Сатани", "Красивий пост. Олег взагалі шик", "Бал у Сатани по іншу музику повинен бути", "Шик і блиск", "Ти що твориш? Це занадто шикарно".

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