Знаменитий український артист Дзідзьо розповів, кому належить його серце після розлучення з дружиною Ярославою Притулою

Як передає Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома) є популярним українським артистом. Нещодавно стало відомо, що співак розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, яка відома під псевдонімом "Slavia". Артист активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співак поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На відео артист вітає українців з Днем Незалежності, і виконує гімн України на честь цього свята.

"Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моєї рідної України! З Днем Незалежності!", привітав Михайло Хома.

Нагадаємо, що Дзідзьо разом з популярними артистами виступить на сцені НСК "Олімпійський" на концерті, присвяченому 30-річчю Незалежності України.

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