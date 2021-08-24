Знаменитий український артист Дзідзьо розповів, кому належить його серце після розлучення з дружиною Ярославою Притулою
Як передає Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома) є популярним українським артистом. Нещодавно стало відомо, що співак розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, яка відома під псевдонімом "Slavia". Артист активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу співак поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На відео артист вітає українців з Днем Незалежності, і виконує гімн України на честь цього свята.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Захоплення українського літака, в МЗС перервали мовчання про НП в аеропорту: "Були озброєні..."
Трагедія на дорозі забрала життя відомого українця і його маленької дочки: "Навчив нас вірити своїм мріям"
Глава МОЗ попередив українців про нову хвилю COVID-19, тривожні деталі: "Якщо враховувати цю динаміку..."
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
"Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моєї рідної України! З Днем Незалежності!", привітав Михайло Хома.
Нагадаємо, що Дзідзьо разом з популярними артистами виступить на сцені НСК "Олімпійський" на концерті, присвяченому 30-річчю Незалежності України.
Раніше повідомлялося, Дзідзьо після гучного розлучення зі Slavia показав тисячам українцям, на що здатний: "Моя любов..."
Також, Дзідзьо в образі капітана показав, як розважається з українцями: "Тю, спочатку подумала-Кіркоров"
Politeka розповідала, Білик, Дзідзьо та інші українці сумують за загиблим Кузьмі Скрябіном: "Ось де талант, а не ваші Винники..."