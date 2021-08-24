Український співак Монатік отримав нове офіційне звання

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік став дуже популярним українським виконавцем. Красунчик настільки успішним, що йому вирішили вручити звання "Заслуженого артиста України". На сторінці" Культура України " в Instagram з'явилася інформація про це.

"MONATIK нарешті отримав звання "Заслуженого артиста України"!

MONATIK прославляє українську музику на весь світ. Він зробив значний внесок у розвиток нашого шоу-бізнесу.

Деякі досягнення артиста на сьогоднішній день:

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Співак є одним з найбільш номінованих і премійованих артистів в історії Національної музичної премії «YUNA» і «M1 MUSIC AWARDS».

"MONATIK звучить» і" LOVE IT Ритм " - одні з найуспішніших альбомів в історії музики України.

Вітаємо артиста, сім'ю і команду. Це знаменний день", - написано в публікації.

Українці відреагували на нове звання Монатіка:

"Він заслужив, як ніхто", "Ну він заслужив, зробив дуже багато роботи, тому це заслужено"," для мене він народний", " Коли хоч одна пісня українською буде?", "Вітаю від щирого серця. Ваш труд гідний більшого. Спасибі, що даєте нам таку добру енергію в своїх хітах", " Заслужений артист, не співає державною мовою. це сильно", " це так. Але все ж він патріот України. він міг виїхати в Росію за славою і грошима ,але як бачите, підтримує нашу з вами країну. будьте добрішими

Чоловік Наді Дорофєєвої Дантес вирішив теж привітати Дмитра:

"Ну, я тепер не знаю, як за сіллю заходити до такого сусіда. Дімочка, ти сильно заслужив і вся ваша команда".

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