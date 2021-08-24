Співачка Наталія Могилевська зі сцени розповіла про свого другого батька

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка тимчасово замінила Катю Осадчу на посаді ведучої шоу "Світське життя", прямо зі сцени премії "Національна легенда України" розповіла про свого другого батька. Транслював Захід телеканал"1 + 1".

Премію "Національна легенда України" цього року обґрунтував президент Володимир Зеленський. Нагороду вручають за особисті заслуги у становленні незалежної України, і серед інших її удостоївся поет і автор пісень Юрій Рибчинський. Саме про нього зі сцени так тепло відгукувалася Могилевська при врученні премії.

Наталя висловила своє захоплення Маестро і сказала, що заздрить сама собі, тому що живе в один час з такою людиною і може називає його другим батьком. "Мало хто знає, що перед смертю мій батько сказав: "Юра, не залишай Наташу", – поділилася співачка перед усіма.

Також Могилевська висловила Рибчинському свою подяку, за те, що він весь час поруч. "У моєму серці ви назавжди, точно також, як ваші неймовірні пісні назавжди в серцях українців", - підсумувала співачка.

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