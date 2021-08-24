Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася стильним образом

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною українською телеведучою. Красуня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У цей день, до національного свята, Леся показала фото, де була у вишиванці з українськими візерунками. Дівчина взялася руками за волосся, посміхнувшись.

"З Днем Незалежності України !!!

Максимально люблю, дуже вірю, максимально об'їздила всі твої регіони на "Ле Маршрутка" і ще раз переконалася що ти - найкраща", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 24 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це вишиванка", " краща і ще молода. Після 30 життя тільки починається. Дай Боже нашій красивій країні розвитку, процвітання і миру", "Файна Україночка"," Красива ти і вишиванка, красиві речі говориш", " Днем Незалежності всіх! За допомогою Ле маршрутки переконалася що Україна найкраща, рекомендую подивитися якщо ще не бачили".

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