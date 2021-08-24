Популярний український телеведучий Григорій Решетник показав свого сина і привітав українців з Днем Незалежності

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки своїй роботі в проєктах "Холостяк" і "Холостячка". Також, нещодавно він оголосив про те, що тепер є ведучим шоу "Україна має талант". Григорій вже більше 10 років у шлюбі з дружиною Христиною. Їх пара є прикладом в українському шоу-бізнесі. Григорій активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Так, цього разу на сторінці телеведучого з'явилося нове фото. Як відомо, у Григорія та його дружини вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр, якому зараз 8 місяців. Телеведучий тримає немовля на руках. Чоловік та його син у національному атрибуті - українських сорочках.

"З Днем Незалежності, рідна! Миру, любові і щастя всім. Ваш Гриша", привітав телеведучий.

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