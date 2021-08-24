Відома актриса Ольга Сумська разом з чоловіком показали стильні образи на святі

Ольга Сумська в білосніжному вбранні разом зі своїм чоловіком, одягненим у традиційну українську вишиванку, з'явилася на святкуванні Дня Незалежності. Сьогодні пройшов масштабний концерт, на якому Сумська підкорила стриманим і елегантним стилем.

Разом з колегами Ольга виблискувала в своїй сукні без зайвих прикрас, тільки з великими намистом на шиї. При цьому її білосніжний наряд був прикрашений акуратною вишивкою на рукавах і з боків сукні.

"Рідна Україна, зі святом тебе! ❤️ З 30-річчям! Віримо всім серцем в краще! Миру і розквіту! 💛 💙 @ vitaliyborysyuk @ kanalukraina24 " - підписала зірка кадри.

Шанувальники відповіли:

"Найкрасивіші українські жінки, хто б, що не говорив; дуже гарна сукня у Ольги. З Днем Незалежності! 👏 ; Які ви красиві❤️🔥!; Дівчата ви красуні; спасибі! Ось вона, бездоганність; Ольга ви завжди красива і прекрасна; красуня🔥"»

Раніше ми писали ,що з самої ночі зірка почала святкувати своє 55-річчя, отримала безліч привітань від своїх фанатів, членів сім'ї, колег і друзів. Перед шанувальниками знаменитість похвалилася, як же пройшов день її народження на самому початку.

Вночі привітати Ольгу вирішив чоловік і молодша дочка, які з домашнім тортом прийшли до Ольги і заспівали їй пісню.

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