Відома модель Ліза Ястремська, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2020", поділилася пам'ятним кадром

Єлизавета активно веде блог і часто показує в Instagram різні кадри, в тому числі фото з тренувань і кадри, які робить перед заходами. Оскільки Ястремська продовжує працювати над собою, вона також часто виставляє мотиваційні пости з цитатами.

Цього ж разу Єлизавета звернулася до українців:

"Носити твоє ім'я на серці - для мене велика гордість! З Днем Незалежності, Україно! Вже 30 років ми відзначаємо це велике свято, і з кожним роком поглиблюється усвідомлення цієї події і значення його для всієї країни. 🇺 🇦 "- написала Єлизавета під кадром з конкурсу, на якому блищала в маленькій синій сукні з вишивкою з каменів.

Шанувальники були підкорені і стилем Ястремської, і поздоровленням: »Чому ти така солодка; ви прекрасні😍; сумую за тобою королева❤️😍; ви прекрасні і вас зі святом❤️; моя королева👑 🙌❤️; зі святом красуня; яка красива😍".

Також "Міс Україна" опублікувала відео, де зробила бездоганний макіяж. Дівчина кокетливо пограла очима і написала, що "немає нічого неможливого для людини, яка має мрію".

Раніше Politeka писала, що "Міс Україна 2020 "Ястремська показала, що їй доводиться робити заради ідеальної фігури:" продовжую...".

Нагадаємо, що "Міс Україна 2020" Ястремська в сукні з одними мереживами заманила схудлою фігурою: фото.

A ще Politeka повідомляла, що "Міс Україна 2020" Ястремська в рожевому міні влаштувала випробування для м'язів: кадри тренування.