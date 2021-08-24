Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", влаштувала чуттєву фотосесію на природі

Зараз Злата зайнята на зйомках другого сезону «Холостячки» і практично не публікує в Instagram ніяких нових кадрів, щоб уникнути зайвої уваги і пліток. Проте, оскільки зірка буде задіяна в концерті з нагоди святкування Дня Незалежності, вона опублікувала кілька цікавих кадрів.

Знімок, на якому Огневич блищала з новою зачіскою, теж припав фанатам до смаку. Як можна помітити, в білій сорочці оригінальною вставкою з сіточкою, що створює квітковий візерунок, зірка виглядала дуже стильно.

"З Днем Незалежності, моя країна! 💛 💙 Ти така молода, амбітна і прекрасна. Розквітай, Моя єдина! 🇺 🇦 ❤ ️ "- написала Злата під кадром.

Шанувальники потримали: "всіх з Днем Незалежності; щиро вітаю всіх зі святом! 🇺 🇦 Ми сильні і незалежні. Все у нас буде добре☺️; скільки щастя в очах; зі святом, моя рідна Україна! Верю;вірю в щасливе майбутнє нашої Батьківщини🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦; з Днем незалежності! 😍 🎉 🇺 🇦 💐 💙 ; Гарний колір волосся😍; цей відтінок вам йде; відразу посвітліла».

Нагадаємо, цієї осені пройде прем'єра другого сезону реаліті Холостячка, головною героїнею якого стала співачка Злата Огневич. Причому вже стала відома дата виходу, яку приховували максимально довго. Як виявилося, старт романтичної історії буде покладено 17 вересня.

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