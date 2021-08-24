Актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як проводить час на яхті
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко є уродженкою Бердянська, але ще в підлітковому віці покинула Україну. Красуня спочатку пробувала себе в якості моделі, а після цього стала повноцінною актрисою. Дівчина зіграла роль дівчини Джеймса Бонда в "Квант милосердя", а нещодавно засвітилася в картині"Чорна вдова". Не забуває Ольга АІ про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Ольга була в напівпрозорій сукні, позуючи на яхті. Красуня в руках тримала ключку, а внизу можна побачити м'ячик для гольфу.
"Граю в рибний теніс, як називає це мій син", - написала Куриленко під фото, швидше за все переплутавши з гольфом.
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Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Забруднює річку?", "М'яч впаде у воду ???", "ну мало ж пластика в морях і океанах, давайте ка додамо! ) ", "Я теж думаю, що в цьому немає необхідності. Веселощі-так, але втрачені м'ячі можуть нашкодити природі .....".
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