Відома співачка і телеведуча Оля Цибульська показала, де і з ким відзначає День незалежності України

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Цибульська, якій приписують роман з музикантом Дзідзьо і подейкують, що її син саме від нього, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі яскравим святковим фото з підрослим сином і розповіла, де відзначає День незалежності України.

Виявилося, що з нагоди державного свята Ольга з родиною вирушила до Канева. На фотографії вона з сином відображена в дивовижній локації з красивим пейзажем і з українським прапором в руках. Перед камерою співачка з'явилася в незвичайній темно-синій вишиванці з яскравим візерунком, який нагадує апельсини. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри і чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Цибульська написала: "А ти в якому місті? З Днем Народження, Кицька! Любимо тебе дуже. Святкуємо в Каневі, Нестор вперше приїхав зі мною на гастролі".

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